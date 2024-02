Câmara já tem 113 deputados pedindo impeachment de Lula

Número de adesões avança, em repúdio à fala antissemita do presidente que comparou Israel em Gaza a Hitler no Holocausto a judeus.





Para autorizar o processo do julgamento político de impeachment presidencial, é necessário o apoio de, pelo menos, 342 deputados. Mas a principal adesão a ser alcançada é do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a quem cabe decidir se dá ou não andamento ao processo pleiteado via requerimento. O que ainda é considerado improvável, pelo perfil do parlamentar alagoano, que resistiu a diversos pedidos de impeachment durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).





Veja a lista dos signatários, divulgada por Nikolas Ferreira:





Carla Zambelli (PL-SP)

Julia Zanatta (PL-RS)

Delegado Caveira (PL-PA)

Mario Frias (PL-SP)

Coronel Meira (PL-PE)

Maurício Marcon (Podemos-RS)

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Sargento Fahur (PSD-PA)

Delegado Fabio Costa (PP-AL)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Kim Kataguiri (União-SP)

Bia Kicis (PL-DF)

General Girão (PL-RN)

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Alfredo Gaspar (União-AL)

Rosangela Moro (União-SP)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Carol de Toni (PL-SC)

Amália Barros (PL-MT)

Domingos Sávio (PL-MG)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Nicoletti (União-RR)

Messias Donato (Rep-ES)

André Fernandes (PL-CE)

Marcelo Álvaro Antônio ( PL-MG)

Eros Biondini (PL-MG)

Junio Amaral (PL-MG)

Coronel Telhada (PP-SP)

Marcel Van Hattem (Novo-RS)

José Medeiros (PL-MT)

Zucco (PL-RS)

Daniel Freitas (PL-SC)

Zé Trovão (PL-SC)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Capitão Alden (PL-BA)

Filipe Martins (PL-TO)

Bibo Nunes (PL-RS)

Adriana Ventura (Novo- SP)

Gilberto Silva (PL-PB)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Sanderson (PL-RS)

Giovani Cherini (PL-RS)

Felipe Barros ( PL-PR)

Cristiane Lopes (União-RO)

Capitão Augusto (PL-SP)

Gilson Marques (Novo-SC)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Any Ortiz (Cidadania-RS)

Marco Feliciano (PL-SP)

Adilson Barroso (PL-SP)

Chris Tonietto (PL-RJ)

Silvio Antonio (PL-MA)

Ricardo Salles (PL-SP)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Abilio Brunini (PL-MT)

Marcio Alvino (PL-SP)

Jefferson Campos (PL-SP)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Delegado Éder Mauro (PL-PA)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Dr. Frederico (PRD-MG)

Clarissa Tercio (PP-PE)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Eli Borges (PL-TO)

Coronel Assis (União-MT)

Luiz Lima (PL-RJ)

Coronel Ulysses (União–AC)

Dr. Jaziel (PL-CE)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Mariana Carvalho (Republicanos-TO)

Roberto Duarte (Republicanos-AC)

Marcos Pollon (PL-MS)

Magda Mofatto (PRD-GO)

Dayani Bittencourt (União-CE)

Mauricio Souza (PL-MG)

Fernando Rodolfo (PL-PE),

Roberta Roma (PL-BA)

Alberto Fraga (PL-DF)

Reinhold Stephanes Jr (PSD-PR)

Lincoln Portela (PL-MG)

Miguel Lombardi (PL-SP)

Dr. Zacharias Calil (União-GO)

Professor Alcides (PL-GO)

Rosana Valle (PL-SP)

Helio Lopes (PL-RJ)

Pedro Lupion (PP-PR)

Pastor Eurico (PL-PE)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Zé Vitor (PL-MG)

Lucas Redecker (PSDB-RS)

Dr. Fernando Maximo (União-RO)

Thiago Flores (MDB-RO)

Dr. Luiz Ovando (PP-MS)

Roberto Monteiro (PL-RJ)

General Pazuello (PL-RJ)

Luciano Galego (PL-MA)

Afonso Hamm (PP-RS)

Osmar Terra (MDB-RS)

Covatti Filho (PP-RS)

Pedro Westphalen (PP-RS)

Geovania de Sá (PSDB-SC)

Nelsinho Padovani (União-PR)

André Ferreira (PL-PE)

Gerlen Diniz (PP-AC)

Ana Paula Leão (PP-MG)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Vermelho Maria (PL-PR)

Franciane Bayer (Rep-RS)





Fonte: Diário do Poder