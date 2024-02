SOBRAL-CE: POLICIAL CIVIL É ENCONTRADO MORTO NO BAIRRO MORADA DOS VENTOS I

Um policial civil foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (20), em um matagal nos arredores do Bairro Morada dos Ventos I.

A vítima foi o inspetor da polícia civil, Carlos Roberto Araújo da Silva, “Da Silva”, que atuava na delegacia regional de Sobral.





De acordo com as informações preliminares, a vítima apresentava um tiro na cabeça, no local estavam vários colegas de profissão, que deram início as investigações.





Uma equipe da Pefoce foi acionada para o local, onde os trabalhos periciais foram realizados e o corpo foi levado para o IML para exame de necropsia.





O inspetor deixa esposa e três filhos.





Com informações de Olivando Alves