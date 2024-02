PT aciona Ministério Público contra ato de Bolsonaro na Paulista

O PT no estado de São Paulo formalizou uma solicitação ao Ministério Público estadual para que tome medidas investigativas e preventivas em relação ao evento convocado por Jair Bolsonaro para o domingo, 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, conforme relatado pela Folha de S. Paulo.





A ação destaca potenciais violações, incluindo crimes contra o Estado democrático de Direito, financiamento irregular do evento e propaganda eleitoral antecipada. O presidente do diretório, o deputado federal Kiko Celeguim, enfatiza na representação: ““Não se nega o direito de livre manifestação de pensamento e a possibilidade de realização de manifestações públicas. Tais direitos, todavia, não podem afrontar o Estado democrático de direito”.





Em um vídeo divulgado na semana passada, Bolsonaro anunciou: “No dia 25, às 15h, estarei na Paulista realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado democrático de direito.” O ex-presidente, vestindo a camisa da seleção, incentivou a participação de todos, solicitando que compareçam vestidos de verde e amarelo.





Ele também lançou um alerta, por medo de represália legal: “Mais do que isso não apareçam com faixa ou cartaz contra quem quer que seja”.





Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que tem sido imputadas contra a minha pessoa nos últimos meses”, afirmou Bolsonaro em referência às associações entre ele e uma tentativa de golpe de Estado após a derrota nas urnas em 2022.





“Mais do que um discurso, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes desse evento para mostrarmos a nossa união e as nossas preocupações que queremos: Deus, pátria, família e liberdade”, acrescentou.





