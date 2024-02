HOMEM É PRESO POR 3STUPR@R E MA7AR MULHER DE 89 ANOS

Um homem, de 40 anos, suspeito de estuprar e matar uma mulher de 89 anos em Salvaterra, no Marajó, no Pará, foi preso. A Polícia Civil do Pará (PCAP) confirmou a captura dele no início desta terça-feira (20/2).





O crime aconteceu no último final de semana em uma comunidade quilombola da região. No entanto, a Polícia Militar (PMPA) foi acionada apenas nessa segunda-feira (19/2) por moradores do local.





O corpo da vítima, que não teve a identidade revelada, foi encontrado com sinais de violência.





O suspeito pelo crime fugiu depois do crime e foi localizado na noite de segunda. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e estupro.





