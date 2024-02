Bolsonaro pede liberação de passaporte para ir a Israel amenizar crise diplomática

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), através de seus representantes legais, pediu seu passaporte para uma viagem a Israel. Esta iniciativa, vista como um esforço diplomático, visa a melhora da imagem do Brasil no cenário internacional, especialmente após as declarações polêmicas do presidente Lula. Bolsonaro, uma figura central no cenário conservador brasileiro, pretende através desta visita demonstrar uma posição divergente daquela expressa por Lula, reforçando os laços com Israel e outras nações conservadoras.





A viagem incluiria encontros com autoridades conservadoras em Israel, além de reuniões com líderes da direita em países do Oriente Médio, Estados Unidos, Hungria e Espanha. A agenda, com datas de partida e retorno já definidas, evidencia um planejamento cuidadoso e a intenção de Bolsonaro de fortalecer alianças internacionais.





Na solicitação ao ministro Alexandre de Moraes para a devolução de seu passaporte, a defesa de Bolsonaro argumenta que não existe risco de fuga. Os advogados do ex-presidente enfatizam seu reconhecimento e influência tanto no Brasil quanto no exterior, descartando qualquer possibilidade de evasão. Além disso, ressaltam o forte vínculo de Bolsonaro com o Brasil, onde ele detém um capital político substancial e uma popularidade que lhe rendeu o apelido de “mito” entre seus apoiadores conservadores.





