Bolívia, Colômbia, Cuba e Venezuela declaram apoio a Lula contra Israel

Nicolás Maduro reforçou ataque do líder brasileiro e adotou o mesmo tom.

Luis Alberto Arce, de Cuba; Miguel Díaz-Canel, da Colômbia; Gustavo Petro, da Colômbia, e Nicolás Maduro, da Venezuela, saíram em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O aceno dos esquerdistas ocorre depois de Lula comparar as ações militares de Israel em Gaza com o Holocausto de Adolf Hitler. No X (antigo Twitter), Petro alegou que o político brasileiro externou o que é verídico.





“A verdade se defende ou a barbárie nos aniquilará”, disse o líder colombiano. Já Arce e Díaz-Canel sinalizaram solidariedade a Lula por ter sido considerado ‘persona non grata’ por Israel.





Maduro, por sua vez, reiterou a comparação que o petista fez de Israel com o Holocausto e disse em entrevista ao programa ‘Con Maduro +’ que “o que estão fazendo, a partir do governo israelense, é a mesma coisa que Hitler fez contra o povo judeu”, atacou.





(Folha do Estado)