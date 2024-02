Rafael autoriza concurso para policial penal com 200 vagas no Piauí

Decreto nº 22. 774 foi assinado no Diário Oficial do Estado.

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), assinou nessa quarta-feira (21), decreto nº 22.774 em que autoriza a realização de concurso público com 200 vagas na Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) para o cargo de policial penal e a formação de cadastro de reserva para outras 200 vagas.





“ Fica autorizada a realização de concurso público de provas para ingresso em 200 (duzentas) vagas no cargo de formação destinado ao provimento de cargos de Polícia Penal , do quadro permanente de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça, e para a formação de cadastro de reserva com 200 (duzentos) classificados, conforme especificado”, consta no Diário Oficial do Estado. A realização do certame estará a cargo da Sejus, que será responsável por estabelecer as normas e procedimentos para a seleção dos candidatos .





O decreto já está em vigor e a Secretaria tem um prazo de oito meses para publicar o edital que regerá o certame . Este edital estabelecerá as atribuições da comissão organizadora do concurso, além dos requisitos para a investidura nos cargos, seu prazo de validade, carga horária e também os requisitos para cada uma das cinco fases do certame, além das modalidades das provas e remuneração do cargo. As vagas para curso de formação e de cadastro de reserva serão divididas da seguinte maneira: 150 para ampla concorrência e 50 para negros e pardos . A escolaridade exigida é de ensino superior completo em qualquer área.