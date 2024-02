Captação de R$ 1,5 milhão é liberado para time dirigido por filho de Lula; verba federal

O Ministério do Esporte autorizou o Parintins Futebol Clube, equipe do Amazonas, a captar R$ 1,5 milhão para viabilizar o projeto “Chute Certo”, uma escolinha de futebol destinada a crianças e adolescentes. Luis Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula, atua como diretor de futebol no clube.





A autorização foi publicada no Diário Oficial, e o projeto foi classificado como uma manifestação desportiva de participação pela Associação Parintins Futebol Clube. O foco principal do “Chute Certo” será a integração social dos jovens participantes.





O Parintins Futebol Clube foi fundado em 2021 pelo empresário sul-coreano Sung Un Song, fundador do Grupo Digitron, especializado em produtos de informática e sediado em Manaus. O clube se profissionalizou em 2022 e atualmente disputa a primeira divisão do Campeonato Amazonense.





O projeto, aprovado pela comissão técnica vinculada ao Ministério do Esporte, será financiado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, contribuindo para o desenvolvimento esportivo e social de crianças e adolescentes na região.





Com informações do Metrópoles.