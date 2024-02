Carro atropela família e arremessa crianças no meio da rua

Na terça-feira (13/2), uma mulher que conduzia um carrinho de bebê com duas crianças foi atropelada por um carro em uma rua de Petrolina de Goiás, localizada a aproximadamente 74 km da capital goiana.





Conforme informação do Metrópoles, o incidente registrado em um vídeo, mostra o momento em que a mãe e suas filhas aguardavam para atravessar a via e foram atingidas por um veículo enquanto estavam no espaço de retorno de uma avenida.





De acordo com a Polícia Militar, a motorista do carro, cujo nome não foi divulgado, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e recusou-se a realizar o teste do bafômetro.





A mãe ficou ferida, e uma das filhas sofreu escoriações. Todas foram encaminhadas a uma unidade de saúde por socorristas, enquanto a condutora foi levada para a delegacia.





A Voz de Santa Quiteria