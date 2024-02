SOLIDARIEDADE: BEBÊ COM PROBLEMAS CARDÍACOS PRECISA SER TRANSFERIDA COM URGÊNCIA

A bebê da localidade de Mangue Seco, em Jijoca de Jericoacoara, nasceu no dia 31 de dezembro de 2023, por meio de uma cesariana.

Após o nascimento, antes de receber alta médica no Hospital de Acaraú, os médicos identificaram um problema no coração da criança, que logo em seguida, foi encaminhada junto da Mãe, para o Hospital de Sobral, onde a mesma aguarda por uma Vaga, no Hospital de Fortaleza para ser transferida.





Segundo a Avó Paterna, a criança corre sério risco de vida, caso não seja transferida com urgência e realize os procedimentos necessários. A família está bastante aflita pois, além de custos altos para ficarem em Sobral, nenhuma autoridade se prontificou até o momento para ajudar.





A família faz um apelo a todas as autoridades competentes de Sobral, Pois a Criança está correndo sério risco de Vida.





Para mais informações sobre o caso ou se houver alguém interessado em ajudar essa família, entre em contato com o genitor da criança, através do contato (88) 98167.6564, falar com o Sr. José Ribamar.





Com informações de Jijocajerionline