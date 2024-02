David Duarte pode deixar chefia de gabinete de Ivo Gomes até o final de março

Com o nome sempre lembrado para suceder o prefeito Ivo Gomes, o chefe de gabinete do prefeito sobralense, David Duarte, deverá se afastar de suas funções administrativas até o final do mês de março, atendendo o que preconiza a Justiça Eleitoral. Em se concretizando essa informação, David fica com seu nome a disposição do PSB para uma eventual candidatura.





Esse é um dos sinais que devem ser observados pelo eleitor sobralense até o dia 5 de abril, data estabelecida pela Lei da Inelegibilidade, que orienta que detentores de cargos públicos devem deixar sua funções seis meses antes da eleição.





Outros sinais serão: a mudança ou não do domicilio eleitoral da ex-governadora Izolda Cela para Fortaleza; a filiação do deputado federal Leônidas Cristino ao PSB, a desincompatibilização do ex-vice prefeito de Sobral, Carlos Hilton Soares, da direção geral do Hospital Regional Norte, ou de Luiza Cela da secretaria estadual da Cultura.





Esses movimentos, e de outras figuras da política sobralense detentoras de cargos públicos, pode sinalizar uma possível candidatura ou simplesmente "nada".





