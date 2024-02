Dr. Pedro Aurélio é pré-candidato a prefeito de Sobral pelo AGIR36, afirma Ferreira Aragão

Depois de Oscar Rodrigues, outro nome está oficialmente na disputa pela sucessão de Ivo Gomes. Trata-se do defensor público e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Sobral, Dr. Pedro Aurélio Ferreira Aragão. A informação foi repassada ao Blog Sobral em Revista pelo ex-deputado Ferreira Aragão. Segundo ele, pesquisas internas do AGIR36, mostram uma boa aceitação ao nome de Pedro Aurélio. “Estamos conversando com lideranças comunitárias sobralenses para apresentar também bons nomes para a Câmara Municipal. O AGIR vai surpreender em Sobral”, diz Ferreira Aragão, que é Secretário Geral da sigla no Estado e candidato a vereador em Fortaleza.

