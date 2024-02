Gastos com viagem e diárias bate recorde no governo Lula e chega R$ 3,3 bilhões; Veja números

De acordo com o último relatório do resultado primário do Tesouro Nacional, em 2023, a União gastou R$ 3,3 bilhões com diárias, passagens e locomoção, marcando o maior valor real (ajustado pela inflação) desde 2014, representando um período de 9 anos. Isso representa um aumento de 29,2% em comparação com os gastos de R$ 2,6 bilhões em 2022.





Essa despesa atingiu seus valores mais baixos em 2020 e 2021, totalizando R$ 1,2 bilhão e R$ 1,3 bilhão, respectivamente, devido à pandemia de covid-19, que reduziu significativamente o fluxo de pessoas viajando de avião.





Os gastos com diárias em 2023 totalizaram R$ 1,9 bilhão, um aumento de 36,8% em relação aos R$ 1,4 bilhão gastos em 2022. Enquanto isso, os gastos com passagens e locomoção subiram de R$ 1,2 bilhão para R$ 1,4 bilhão, representando um crescimento de 16,6%.





Essa tendência de crescimento nos gastos com diárias e passagens continuou sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após um aumento de 96,2% em 2022. No entanto, as despesas registraram seus valores mais altos durante o governo de Dilma Rousseff (PT), atingindo R$ 4,1 bilhões em 2014 e R$ 4 bilhões em 2013, conforme os dados disponíveis desde 2011.

