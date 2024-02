Gestão Milei: Argentina alcança superávit pela primeira vez em 12 anos

A Argentina marcou um avanço econômico significativo em janeiro, registrando um superávit financeiro de 518,408 bilhões de pesos argentinos, o que corresponde a cerca de US$ 620 milhões. Este feito é particularmente notável por ser o primeiro saldo positivo do país desde agosto de 2012, e o primeiro superávit de janeiro observado desde 2011, sinalizando um ponto de virada na gestão financeira do país.





Segundo informações do Ministério da Economia, o superávit primário em janeiro de 2024 alcançou a marca de 2,01 trilhões de pesos argentinos, aproximadamente US$ 2,408 bilhões. Com um total de receitas chegando a 6,1 trilhões (US$ 7,361 bilhões), houve um aumento expressivo de 256,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento é atribuído ao bom desempenho do setor de comércio exterior e da atividade econômica interna do país.





A Argentina marcou um avanço econômico significativo em janeiro, registrando um superávit financeiro de 518,408 bilhões de pesos argentinos, o que corresponde a cerca de US$ 620 milhões. Este feito é particularmente notável por ser o primeiro saldo positivo do país desde agosto de 2012, e o primeiro superávit de janeiro observado desde 2011, sinalizando um ponto de virada na gestão financeira do país.





Segundo informações do Ministério da Economia, o superávit primário em janeiro de 2024 alcançou a marca de 2,01 trilhões de pesos argentinos, aproximadamente US$ 2,408 bilhões. Com um total de receitas chegando a 6,1 trilhões (US$ 7,361 bilhões), houve um aumento expressivo de 256,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento é atribuído ao bom desempenho do setor de comércio exterior e da atividade econômica interna do país.





(Hora Brasília)