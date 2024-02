Homem esmurra carro após esposa fazer B.O. contra ele e é preso

Um aposentado de 61 anos foi preso em flagrante após socar o vidro do carro em que estavam a esposa, de 55 anos, a enteada, de 31 anos, e o filho dela, de apenas dois anos, na tarde desta quinta-feira (22/2), na Vila São Jorge, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Conforme informação do Metrópoles, os três ocupantes do veículo ficaram feridos pelos estilhaços, inclusive a criança, que estava no banco de trás.



A família voltava do Instituto Médico Legal (IML), onde a mulher do homem preso tinha feito um exame de corpo de delito após o marido tê-la agredido na noite anterior, após uma discussão por conta de uma pá quebrada. Nesta quinta, as duas mulheres saíram do IML e cruzaram com o aposentado, que ficou agressivo devido ao boletim de ocorrência feito contra ele.

O homem de 61 anos ameaçou a mulher e a filha de morte. Com medo, a motorista fechou a janela do carro, mas ele começou a esmurrar o vidro até quebrá-lo por inteiro.

Na presença da polícia, o aposentado confirmou a versão dada pelas vítimas, inclusive da quebra do vidro do carro. Todos foram levados à delegacia. Em um novo boletim de ocorrência registrado nesta quinta-feira, mulher e filha pediram que o homem responda pelos crimes cometidos e solicitaram medidas protetivas de urgência.

O aposentado foi preso em flagrante e indiciado por violência doméstica, lesão corporal, ameaçae dano.

A Voz de Santa Quiteria