SECRETÁRIO CATANHO sinaliza que o governo concederá reajuste acima da inflação

Sem definir um índice, o gestor afirmou que, se o anúncio fosse feito hoje, o percentual seria de 4,62%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e sinalizou que o governador Elmano de Freitas (PT) cumprirá com o compromisso firmado no ano passado e deverá conceder reajuste acima da inflação para que os servidores e servidoras possam começar a recompor as perdas salariais, que no período de 2014 a 2023 já somam 35,51%.





A reivindicação do Fórum é de reajuste linear de 10%, respeitando a data-base de 1º de janeiro. Uma nova rodada de negociações ficou marcada para o dia 2 de abril, às 9 horas, quando deverá ser anunciada a contraposta do governo. Catanho explicou que em abril já vai ter saído o balancete econômico referente ao primeiro bimestre deste ano e o governo terá como avaliar melhor o avanço das finanças e a arrecadação do Estado, o que contribuirá para a definição do percentual a ser apresentado.





Ravenna Guimarães, coordenadora-geral do Fuaspec, enfatizou que o parcelamento é inegociável e que até o dia 2 de abril os servidores não ficarão de braços cruzados. Será elaborado um cronograma de lutas com o objetivo de pressionar o governo para conceder o índice que está sendo reivindicado: de 10%. Ela acrescentou que a solicitação do Fórum é para que o governo estabeleça um cronograma de reposição definindo o percentual a ser reposto nos anos de 2024, 2025 e 2026.





