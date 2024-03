BIZARRO: homem briga na Justiça por guarda de jacaré de estimação apreendido

Um norte-americano está enfrentando um drama em relação ao seu jacaré de estimação. Após mais de três décadas vivendo com o animal de estimação, que pesa cerca de 350 quilos, Tony Cavallaro perdeu sua licença ambiental e teve o réptil apreendido. Agora, ele está lutando para recuperar seu querido pet. As informações são do Metrópoles.





Tony reside na cidade de Hamburg, em Nova York, nos Estados Unidos, onde cuida de Albert e outros répteis em viveiros apropriados. No entanto, em 13 de março, ele foi surpreendido pela polícia e por agentes do departamento de conservação ambiental.





Albert foi levado sob alegações de que Tony permitia que pessoas se aproximassem e fizessem carinho no animal. “Minha vida está arruinada, estou arrasado e em crise”, lamentou o norte-americano em entrevista ao jornal Washington Post.





Tony explicou que permitia que seus amigos posassem para fotos com o jacaré, mas enfatizou que o animal é dócil. O departamento ambiental esclareceu ao jornal que a lei proíbe que o criador permita que outras pessoas tenham contato com o animal. “É proibido e resulta na revogação da licença e na realocação do animal”, afirmaram as autoridades.