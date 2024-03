BOLSONARO CONFIRMA QUE FICOU NA EMBAIXADA DA HUNGRIA APÓS OPERAÇÃO DA PF: "NÃO VOU NEGAR!

Em entrevista ao site Metrópoles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou na tarde desta segunda-feira (25) ter permanecido dois dias na embaixada da Hungria em Brasília logo após ser alvo de uma mega-operação da Polícia Federal (PF) em fevereiro deste ano.





A PF acabou apreendendo o passaporte do ex-presidente na operação. A investigação apurava uma suposta tentativa de golpe de Estado.





“Não vou negar que estive na embaixada sim. Não vou falar onde mais estive. Mantenho um círculo de amizade com alguns chefes de estado pelo mundo. Estão preocupados. Eu converso com eles assuntos do interesse do nosso país. E ponto final. O resto é especulação”, afirmou Bolsonaro ao portal.





A estadia de Bolsonaro na embaixada foi reveladas pelo jornal americano The New York Times, nesta segunda-feira (25).





O jornal teve acesso a vídeos do sistema de segurança da representação diplomática no Brasil. De acordo com a reportagem, as imagens captadas mostram que Bolsonaro chegou à embaixada no dia 12 de fevereiro e permaneceu até o dia 14 de fevereiro.





As câmeras da embaixada mostram que o ex-presidente brasileiro estava acompanhado de dois seguranças.





De acordo com o NYT, uma fonte em condição de anonimato afirmou que a equipe da embaixada tinha o plano de abrigar o ex-presidente, dando indícios de “asilo político”.





Caso um pedido de prisão fosse feito contra Bolsonaro, ele não poderia ser preso dentro da embaixada, que é considerada território estrangeiro em solo nacional.





(Gazeta Brasil)