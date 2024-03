Gabigol é suspenso por 2 anos por fraude do exame antidoping

Nesta segunda-feira (25), o julgamento de Gabigol pela Justiça Desportiva Antidopagem chegou a uma conclusão, resultando em uma suspensão de dois anos para o jogador. A decisão, reportada pelo Globo Esporte, foi tomada em uma sessão que durou pouco mais de duas horas.





Segundo informações do veículo, o atacante foi considerado culpado por fraude no exame antidoping, uma infração enquadrada no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Este artigo se refere à "Fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle".





Embora ainda haja a possibilidade de recurso, caso a decisão se mantenha, a suspensão terá início em abril. O período de suspensão para esse tipo de infração pode chegar a até quatro anos, conforme as regras estabelecidas.





Atualizações sobre o caso serão divulgadas em breve.