Ciência responde qual o melhor horário para malhar se você quer emagrecer

O emagrecimento depende essencialmente do déficit calórico: é necessário gastar mais calorias do que se ingere. No entanto, a conta inclui outras variáveis, pois o metabolismo – a capacidade do corpo de transformar alimentos em energia – não funciona de maneira tão matemática assim.





Nos últimos anos, vem ganhando destaque estudos sobre o melhor horário para executar exercícios físicos quando o objetivo é o emagrecimento.





Em setembro do ano passado, cientistas chineses e norte-americanos publicaram um artigo na revista Obesity sugerindo o intervalo entre às 7h e às 9h como o melhor horário.





Os pesquisadores usaram dados de saúde de 5,2 mil pessoas, cujas informações foram organizadas de acordo com o turno no qual elas malhavam: manhã, início da tarde e noite.





Os voluntários que malhavam logo depois de acordar conseguiram controlar melhor o peso, pois tinham circunferências abdominais menores e índices de massa corporal mais próximos do ideal.





Um outro estudo recente realizado por pesquisadores do Instituto Karolinska, da Suécia, e da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, afirma que é possível aumentar o metabolismo da gordura treinando no início do dia.





Realizada com roedores, a pesquisa foi publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) no início deste ano.





“Nossos resultados sugerem que exercícios matinais podem ser mais eficazes do que os exercícios noturnos em termos de aumento do metabolismo e queima de gordura. As informações, se confirmadas, poderão ser valiosas para as pessoas que estão acima do peso”, disse a professora Juleen R. Zierath, do Departamento de Medicina e Cirurgia Molecular, do Instituto Karolinska, durante a divulgação do trabalho.





Antes do café da manhã





Um terceiro estudo, realizado por pesquisadores das universidades de Bath e Birmingham, do Reino Unido, não analisou especificamente o horário dos exercícios físicos, mas se eles eram praticados antes ou depois do café da manhã.





Publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism em 2019, a pesquisa avaliou os resultados obtidos por 30 homens obesos ou com sobrepeso: os voluntários do primeiro grupo malhavam antes do café da manhã; os do segundo, depois; e os do terceiro, não malhavam.





Os pesquisadores notaram que os praticantes de exercícios físicos antes do café da manhã queimaram o dobro da quantidade de gordura que os que se exercitavam após comer.





De acordo com os cientistas, a queima de tecido adiposo ocorreu principalmente devido aos níveis de insulina mais baixos durante o exercício. Ou seja, as pessoas que estavam em jejum recrutaram mais tecido adiposo como combustível para suas atividades. O experimento durou seis semanas e não houve tanta diferença em relação aos quilos perdidos, mas sim quanto à composição corporal.





Outros benefícios





A tendência mais forte na comunidade científica é considerar o horário da manhã como o mais eficaz para a perda de peso. No entanto, exercitar-se em qualquer momento do dia traz vantagens à saúde.





“Os benefícios do exercício físico se estendem para além do controle do peso, há ganhos em relação à disposição, bem estar, função cardiorrespiratória e mobilidade. Bastar ir, em qualquer horário”, recomenda a personal trainer Lígia Simões, que trabalha na academia Acuas, de Brasília.





Uma metanálise realizada por pesquisadores da Universidade Loyola Andaluzia, da Espanha, mostrou que executar atividades físicas durante a tarde apresentou vantagens para o controle dos níveis de triglicérides no sangue, da pressão e do diabetes.





Outro trabalho, publicado no Journal of Sports Science & Medicine, mostrou que o fim da tarde e o início da noite são excelentes para os exercícios de resistência e força, com os voluntários apresentando melhor desempenho nesses horários.





(Folha do Estado)