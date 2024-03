Viagens e declarações de Lula destruíram a imagem do Brasil no exterior, aponta pesquisa no mercado financeiro

Uma pesquisa recente da Genial/Quaest, envolvendo 101 profissionais do mercado financeiro de São Paulo e Rio de Janeiro, aponta que as ações e falas controversas do presidente Lula têm contribuído para uma visão muito negativa do Brasil entre os investidores internacionais. Segundo o estudo, realizado nos dias 14 e 15 de março, 45% dos entrevistados percebem uma deterioração da imagem do país desde a posse de Lula. Enquanto isso, 31% veem a percepção externa como inalterada, e 25% consideram que houve melhoria.





Esta tendência de piora na imagem externa do Brasil ganhou força desde novembro de 2023, destacando um aumento significativo na preocupação com as repercussões das declarações do presidente. Além do impacto no mercado, as falhas de Lula também afetaram sua avaliação em diferentes segmentos da sociedade, especialmente entre o público evangélico, devido a comentários sobre o Holocausto e a situação em Gaza.





Felipe Nunes, diretor da Quaest, destacou em sua rede social a influência dessas declarações na queda da aprovação de Lula, especialmente entre os evangélicos, observando que 60% dos brasileiros acham que o presidente exagerou nas comparações envolvendo Gaza.





No cenário internacional, 49% dos profissionais financeiros acreditam que as eleições americanas terão um impacto na economia brasileira, com 60% preferindo Joe Biden a Donald Trump por considerá-lo mais benéfico para o Brasil. A pesquisa também revela uma expectativa positiva quanto ao afrouxamento monetário pelo Federal Reserve, com 90% dos entrevistados prevendo cortes nas taxas de juros americanas, o que, para 92% deles, impactaria positivamente a economia brasileira.





