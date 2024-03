Mulher de 30 anos grávida morre em acidente na BR-316

Uma mulher de 30 anos que estava grávida morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros e uma motocicleta na tarde deste sábado, dia 23, na BR-316, no município de Picos, a 314 km de Teresina.





O acidente aconteceu por volta das 17h50 e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, a motocicleta Honda Pop 100 segue no sentido Centro – Junco quando um carro modelo Toyota Yaris em alta velocidade atinge a traseira do veículo. Um outro carro modelo Volkswagen Gol também foi atingido no acidente em Picos. A mulher grávida de seis meses estava na motocicleta quando foi arremessada ao chão – ela foi socorrida, mas morreu após er levada para o Hospital Regional Justino Luz.





A mulher e o bebê morreram – o motociclista de 21 anos teve lesões graves e também foi socorrido e levado para o hospital em Picos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro que colheu a motocicleta estava embriagado – ele se recusou a fazer o teste do bafômetro pela PRF.





Via Pi24h