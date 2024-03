Defesa quita fiança de R$ 5,4 milhões e Daniel Alves pode deixar prisão, diz jornal

O ex-lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, segundo informações do jornal espanhol La Vanguardia, teria efetuado o pagamento da fiança estipulada em 1 milhão de euros (equivalente a R$ 5,4 milhões na cotação atual). Este pagamento possibilitaria sua liberação da prisão na Espanha, programada para esta segunda-feira (25). Os juízes da Audiência Provincial de Barcelona, responsável pelo caso, esperavam os passaportes do ex-jogador para libertá-lo da prisão.





DETIDO DESDE JANEIRO DE 2023: Daniel Alves estava detido desde janeiro de 2023, após ser acusado de estupro em uma boate em Barcelona, resultando em uma condenação de 4 anos e um mês em fevereiro. No entanto, na semana passada, a Justiça concedeu a Daniel Alves o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos relacionados ao caso.





"A comitiva de Dani Alves demorou cinco dias para arrecadar o milhão de euros que o Tribunal de Barcelona lhe impôs como fiança para ser libertado. Depois de um fim de semana de intensos encontros presenciais e telefônicos, a defesa do jogador (...) conseguiu finalmente depositar o dinheiro nesta segunda-feira numa conta do tribunal que o condenou", afirma o diário.





ORIGEM DO MONTANTE NÃO FOI REVELADA: Conforme o La Vanguardia, Daniel Alves e sua equipe inicialmente buscaram assistência da família de Neymar. Contudo, devido à pressão e à ameaça de perda de patrocinadores, essa opção foi descartada. Diante disso, a advogada do ex-lateral da seleção, Inés Guardiola, e seus colegas passaram a buscar outras fontes de financiamento. Fontes citadas pelo jornal espanhol afirmaram que o montante reunido pela defesa de Alves não inclui os 1,2 milhão de euros que a Justiça determinou que o Fisco espanhol deveria devolver ao atleta.





MP SOLICITOU REVOGAÇÃO DA LIBERDADE: O Ministério Público de Barcelona solicitou à Justiça a revogação da liberdade provisória concedida ao ex-jogador. O pedido dos promotores foi apresentado na sexta-feira, sustentando a argumentação de que há o risco de Daniel Alves fugir da Espanha para evitar o cumprimento da pena. Por outro lado, a Justiça, ao conceder a liberdade provisória, concluiu que tal risco não mais subsiste.





JOGADOR TERÁ QUE CUMPRIR OUTRAS MEDIDAS: Além do pagamento da fiança, Daniel Alves será sujeito a outras medidas restritivas, incluindo a obrigação de manter uma distância mínima de 1 km da vítima, proibição de tentar se comunicar com ela e a exigência de comparecer ao tribunal semanalmente, além de estar disponível sempre que sua presença for requisitada.