PERIGO: Tromba d’água surpreende banhistas em Camocim/CE; VEJA VÍDEO

No sábado (23), banhistas na Praia do Maceió, no município de Camocim, no litoral oeste do Ceará, foram surpreendidos por uma tromba d’água. O fenômeno, que ocorreu durante a tarde, foi registrado em vídeo pelo personal trainer Marcello Parente, que estava no local com sua família.





O formato da tromba d’água, semelhante ao de um pequeno tornado, chamou a atenção dos presentes. O fenômeno se formou a certa distância da faixa de praia, em um céu completamente nublado e com ventos fortes.





“Olha o tornado chegando. Caraca!”, exclamou Marcello durante a filmagem, feita de cima do motorhome em que estava viajando com a família e amigos.





Marcello relatou que o fenômeno durou menos de 10 minutos e depois se afastou mar adentro. A tromba d’água veio acompanhada de trovões, e choveu na praia após sua dispersão.





Apesar do ocorrido, o passeio do grupo não foi estragado. “O mar estava muito bom para banho, água morna. Ficamos tomando banho de mar com essa chuva por umas 2 horas”, disse Marcello.





De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município de Camocim registrou cerca de 40 milímetros de chuva entre sábado e domingo.





A tromba d’água, fenômeno similar a um tornado, ocorre sobre a água e é associada a fortes pancadas de chuva. Geralmente, é mais fraca que os tornados e não costuma afetar a costa. Os sinais que antecedem sua formação incluem a intensidade dos ventos e a formação de nuvens de tempestade.





