Dez detentos tentam fugir pelo telhado de presídio no Ceará

Dez presos tentaram fugir na tarde desta quinta-feira (14) da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, na Grande Fortaleza. Segundo apurou a TV Verdes Mares, os detentos foram flagrados no telhado do presídio pela administração. Após serem vistos pelo sistema de monitoramento, os presos foram capturados.





A Secretaria da Administração Penitenciária não se posicionou sobre a tentativa de fuga até a manhã desta sexta-feira (15).





Os presidiários estava em um momento rotineiro de corte de cabelos, em um setor chamado de "gaiola", que fica entre as celas e o pátio do banho de sol, quando conseguiu escapar do local quebrando cadeados.





Quando os detentos conseguiram ficar na parte externa, eles utilizaram uma "teresa" (corda formada por lençóis). Os detentos subiram as colunas e chegaram ao teto, onde foram detidos.





G1 Ceará