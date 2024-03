Incra agenda visita ao acampamento São Pedro em Tamboril para iniciar processo de assentamento

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) agendou uma visita ao acampamento São Pedro, localizado em Tamboril , para o dia 18 de março. A equipe do Incra se reunirá com a coordenação da ocupação e permanecerá no local até o dia 20, realizando um cadastro das famílias assentadas. O objetivo da visita é dar início ao processo administrativo para a desapropriação da terra e a criação de um novo assentamento.





A reunião entre o Incra e a coordenação do acampamento São Pedro está prevista para o dia 18 de março. Na ocasião, serão discutidas as etapas do processo de desapropriação e assentamento, bem como as necessidades das famílias acampadas.





Nos dias 19 e 20, técnicos do Incra realizarão o cadastramento das famílias que residem no acampamento. O cadastramento é fundamental para a definição do tamanho da área a ser desapropriada e para a organização do futuro assentamento.





Segundo Gene Santos, integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Ceará, o proprietário da terra onde está localizado o acampamento São Pedro já manifestou interesse em vendê-la para desapropriação. “A vinda de técnicos do Incra ao município representa um avanço na busca por solucionar essa e outras situações de ocupação irregular de terras no Ceará”, destaca Santos.





O MST orienta as famílias acampadas no São Pedro a se organizarem para que todas as etapas do processo de formação do novo assentamento sejam realizadas dentro do que orienta a lei de desapropriação. “É importante que as famílias participem das reuniões com o Incra e apresentem toda a documentação necessária para o cadastramento”, afirma Gene.





