Entregador arremessa TV por cima do portão e aparelho quebra

Circula nas redes sociais o momento em que um entregador arremessa uma televisão por cima do portão de uma casa em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. O aparelho, que estava em uma caixa de papelão escrita “frágil”, quebrou. As informações são do Metrópoles.





O caso ocorreu por volta das 10h da última sexta-feira (08/03). No momento da entrega, a família não estava em casa e autorizou que a TV fosse deixada no vizinho, mas essa orientação não foi seguida pelo funcionário da transportadora.





O aparelho custou R$ 699, com acréscimo de R$ 31 do frete. O coordenador de marketing Raphael Baez, de 43 anos, comprou a TV em um site para ficar no quarto dos filhos de 5 e 8 anos.





Quem encontrou a encomenda no chão foi a esposa de Raphael, Gláucia Baez, e um dos filhos do casal.





Depois de diversas tentativas, o coordenador conseguiu comunicar a empresa sobre o incidente. Agora, a família aguarda a chegada de um novo televisor, que será enviado por outra transportadora.