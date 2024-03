Mulher joga próprio cachorro de ponte na frente dos filhos

Uma mulher, cujo nome não foi revelado, foi flagrada jogando o próprio cachorro de uma ponte em Joinville, Santa Catarina. O animal foi resgatado pelas autoridades e passará por atendimento médico antes de ser colocado para adoção. As informações são do Terra.





O caso aconteceu na última sexta-feira (08/03), no bairro Pirabeiraba. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a mãe aparece ao lado dos dois filhos e empurra o cão da ponte.





O bichinho se abaixa no chão, mas a mulher continua a empurrá-lo, até ele cair na água. Depois, ela olha para baixo para ter certeza que o animal caiu. De acordo com a Polícia Civil do Estado, após tomarem conhecimento do caso, foi iniciada uma investigação para identificar a suspeita e localizar o cachorro.





As investigações apontaram que o cão era da própria suspeita e que ele voltou sozinho para casa. Como o crime foi feito na presença de duas crianças, ela deve responder por maus-tratos e corrupção de menores. O animal está passando por atendimento médico e será encaminhado para o Centro de Bem Estar Animal (CBEA) de Joinville, onde estará disponível para adoção.





Como o nome da mulher não foi revelado, não foi possível o Terra localizar a defesa dela. O espaço está aberto para manifestações.





(180 Graus)