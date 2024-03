Funceme prevê incidência de chuva no Ceará para o Dia de São José

O Ceará deve ter fortes registros de chuva nesta terça-feira (19), Dia de São José, conforme antecipou a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A data, que marca o dia do santo padroeiro do Ceará, tem como principal símbolo as precipitações no sertão, indicando boa colheita para o setor agrícola.



Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Funceme, explica que essa tendência é indicada pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é apontada como um dos mais importantes sistemas meteorológicos que atuam nos trópicos, sendo também o principal causador de chuvas no Nordeste brasileiro, incluindo o Ceará.

“Tudo isso favorece a formação de nuvens de chuva para hoje, dia 18, e para amanhã, 19 de março. Toda a faixa litorânea, ou centro-norte do estado, melhor dizendo, deve receber maiores volumes, mas no resto do estado também chove, com chuvas isoladas”, conta ela.

A data em que é comemorado o Dia de São José, diz a especialista, tem relação com o equinócio de outono – a mudança, no Hemisfério Sul, da estação verão para a estação outono. Além disso, é uma época em que a Zona de Convergência Intertropical já está atuando, resultando em chuvas substanciais no Nordeste.

GCMais