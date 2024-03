Teto de igreja desaba pouco antes de missa começar

O telhado da Igreja Santo Antônio desabou, na tarde de sábado (16), no Bairro Industrial, na cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo. A celebração de missa ocorreria em 1h30 e o alerta foi feito antes que as pessoas entrassem. Ninguém ficou ferido.



Segundo a Paróquia de Santo Antônio, duas pessoas da comunidade estavam no local para preparar a Igreja para a celebração das 18h, e logo ao chegarem, se depararam com uma sujeira proveniente do teto (poeira, e pequenas pedras).

Ao perceberem alguns barulhos, por volta das 16h30, entenderam que a celebração não poderia ocorrer ali e antes que dessem andamento ao procedimento, o telhado todo desabou, destruindo o forro e o que havia embaixo.

A pessoas que estavam no local não foram atingidas e a imagem de Santa Rita, uma das imagens do altar, permaneceu intacta. Além disso, segundo a paróquia, não havia nenhum sinal significativo de desgaste do telhado ou do forro.

A Defesa Civil esteve no local, e isolou a área. Uma nova vistoria será feita nesta segunda-feira (18). As atividades na comunidade estão suspensas.

CNN BRASIL