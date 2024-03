Governo Lula autoriza aumento dos remédios após a Páscoa

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), pela qual o governo Lula (PT) regula o setor no Brasil, decidiu que os preços dos remédios devem ter aumento de até 4,5%, em todo o Brasil, a partir deste domingo (31) de Páscoa. A definição do percentual do teto para o custo dos medicamentos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (28).





A decisão dá às farmácias a liberdade de aplicar os 4,5% de reajuste de forma parcelada, ao longo do ano, caso não prefiram aumentar os preços de imediato.





A CMED ainda define que os laboratórios são obrigadas a dar “ampla publicidade” aos preços dos medicamentos que produzem, até o limite de preços publicados pela câmara, no portal da Anvisa.





Uma nova regra deve ser publicada até março de 2025, para que farmácias e fabricantes não possam aplicar reajustes maiores que o definido pela CMED.





(Diário do Poder)

Foto: Agência Brasil