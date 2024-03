Idosa descobre que carregou bebê calcificado no ventre por 56 anos

Um caso intrigante surpreendeu médicos do Hospital Regional de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Uma mulher de 81 anos chegou à unidade hospitalar com fortes dores abdominais e acabou por descobrir que manteve um feto calcificado no abdômen, sem saber, durante 56 anos.





De acordo com informações do portal G1, a paciente deu entrada na unidade de saúde no último dia 14 de março e foi submetida a exames que concluíram que ela sofria de uma infecção urinária. Uma tomografia 3D, contudo, também revelou a existência de um feto calcificado, uma condição raríssima chamada litopedia.





O fenômeno ocorre quando o óvulo fertilizado se posiciona fora do útero, gerando uma gravidez abdominal não reconhecida pelo organismo. Dessa forma, o feto morre e acaba passando pelo processo de calcificação, podendo causar problemas de saúde futuros.





Ao constatar o caso, a equipe médica submeteu a idosa a uma cirurgia para a retirada do feto. Posteriormente, a paciente foi levada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu até o dia 15 de março, quando foi a óbito.





O secretário municipal de saúde da região informou que no laudo consta que a mulher morreu devido a uma infecção generalizada.





(Pleno News)