Nesta terça-feira (19), um detento fugiu do Centro de Detenção Provisória I (CDP I), no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Ele foi identificado como Arlan Cotirm dos Santos. As informações são da coluna Na Mira, do Metrópoles.





A fuga aconteceu por volta das 12 horas.





Equipes policiais estão fazendo buscas para tentar localizar Arlan. Forças de segurança da capital montaram um cerco.





*Em atualização