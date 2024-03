Lula se reuniu com o ditador Maduro nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ocupado nesta sexta-feira (01), com diversos encontros bilaterais com chefes de Estado e autoridades, incluindo o ditador Nicolás Maduro da Venezuela e o presidente Gustavo Petro, da Colômbia.





A agenda internacional acontece na cidade de Kingstown, em São Vicente e Granadinas. O primeiro compromisso do petista será a 8ª Cúpula de chefes de Estado e governo da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).





Em seguida, Lula discutiu a crise na Faixa de Gaza com Gustavo Petro e o ministro e a secretária de Relações Exteriores do Chile e do México, respectivamente. Lula está envolvido em polêmica em relação ao conflito em Gaza, ao comparar a operação militar de Israel como o Holocausto e, após reiteirar que está ocorrendo um genocídio no território palestino.





Já a conversa com o ditador Maduro, o petista deve abordar a importância de se fixar uma data para as eleições presidenciais na Venezuela ainda em 2024, conforme estabelecido pelo Acordo de Barbados. Entretanto, ele não deve citar episódios que preocupam a comunidade internacional na Venezuela, como a prisão de uma ativista e a expulsão de funcionários do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos do país.





Fontes destacaram para a CNN Brasil que isso será feito com o intuito de evitar “destruição de pontes”, com Maduro.





Ao final do dia, o presidente deve retornar para Brasília.





Fonte: Diário do Poder / Danyelle Silva

Foto: Ricardo Stuckert/PR)