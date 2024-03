STF : Traficante pede devolução de quase R$ 10 milhões apreendidos

Entenda o pedido de devolução milionário de traficante ao STF, relatado por Gilmar Mendes.

No cenário jurídico brasileiro, casos complexos e controversos surgem com frequência, exigindo análises detalhadas e imparciais por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Um desses casos recentes envolve o traficante Ricardo Cosme Silva dos Santos, que busca a devolução de quase R$ 10 milhões apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) há uma década. O responsável por relatar esse pedido no STF é o ministro Gilmar Mendes, conhecido por sua atuação em casos de grande repercussão.





A defesa de Ricardo Cosme protocolou o pedido de acesso aos recursos no STF, alegando problemas de saúde do réu e a necessidade do dinheiro para custear seu tratamento. No entanto, é importante ressaltar que o dinheiro em questão, cerca de US$ 2 milhões, foi apreendido em circunstâncias relacionadas ao tráfico internacional de drogas, pelo qual o traficante foi condenado a uma pena de mais de 100 anos de prisão. O pedido também inclui a solicitação de liberação das contas bloqueadas, com a transferência dos recursos para a conta do escritório de advocacia responsável pela defesa de Cosme.





Ricardo Cosme, de 36 anos, enfrenta sérios problemas de saúde, tendo passado por uma cirurgia em dezembro de 2023 devido a uma lesão intestinal provocada por um palito de dentes, que ele engoliu enquanto estava na prisão, além de uma apendicite. Diante desse quadro clínico delicado, a defesa argumenta que a devolução dos recursos é essencial para garantir o tratamento adequado ao réu. No entanto, a origem dos fundos e a possibilidade de estarem ligados a atividades ilícitas levantam questionamentos sobre a legalidade do pedido. O ministro já analisou outras petições da defesa de Cosme anteriormente.





✴️ CÁ PRA NÓS: O rapaz quer só R$ 10 milhões para tratar uma lesão intestinal e uma apendicite? Dinheiro do tráfico!





Via Blog do César Wagner