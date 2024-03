Veja: Concurso abre 200 vagas para Polícia Penal no Piauí

O governador Rafael Fonteles lançou nesta sexta-feira, dia 01, edital do concurso público para o preenchimento de 200 vagas para Policial Penal do Piauí, além de 200 para cadastro de reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos da Uespi (Nucepe).





Rafael destacou que esse é o maior concurso da história da polícia penal e que os aprovados serão logo nomeados. “Logo após o curso de formação, que deve começar no final do ano e terminar no início de 2025, vamos nomear todos os 200 aprovados”, afirmou o governador.





Ele disse que há necessidade de servidores públicos para ajudar na ressocialização dos internos do sistema penitenciário do Piauí. “A gente quer aumentar a quantidade de policiais penais para prestar um grande serviço de ressocialização junto aos internos do sistema penitenciário, de forma que eles sejam reintegrados à sociedade e não voltem mais a praticar delitos”, destacou.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 27 de março no site do Nucepe. Serão cinco etapas, com a prova objetiva marcada para o dia 28 de abril. Depois, seguem as outras fases: exame psicológico, de saúde, culminando, no final do ano, com a lista de aprovados, e logo na sequência o curso de formação.





Das 200 vagas de preenchimento imediato, após a realização do curso de formação, 150 são para ampla concorrência e 50 para negros ou pardos, mesma proporção para os 200 classificados no cadastro de reserva. Será exigida a formação de curso superior completo em qualquer área.





A jornada de trabalho é integral, com 44 horas semanais. A remuneração do cargo é de R$ 6.496,73, além de vantagens devidas pelo efetivo desempenho do cargo.





Até dezembro de 2025, a Secretaria de Justiça vai inaugurar mais três novas unidades penais. Em agosto deste ano, será entregue uma penitenciária de segurança máxima em Buriti dos Lopes, no norte do Piauí. A unidade penal terá 360 vagas para detentos. “Para você ter uma ideia, somente lá vamos precisar de 60 profissionais”, afirmou Carlos Augusto. Ao todo, o Piauí tem 17 estabelecimentos penais com mais de 800 policiais.