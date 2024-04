Médica ataca pessoas com spray de pimenta e máquina de choque; VEJA VÍDEO

No último sábado à noite (30/3), uma situação alarmante ocorreu no bairro da Pituba, na Lagoa dos Patos, em Salvador. A Polícia Militar da Bahia (PMBA) foi chamada para lidar com um incidente envolvendo uma médica pediatra e uma residente local.





De acordo com o site Alô Juca, a médica estava armada com uma máquina de choque e um spray de pimenta, ameaçando os transeuntes que passeavam com seus cães na área.





Segundo o site, um homem que estava passeando com seu animal de estimação na lagoa foi atacado pela mulher com o spray de pimenta. Outra moradora foi atacada com a máquina de choque e levada à delegacia para prestar depoimento.





Após a chegada de uma equipe da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a médica foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, localizada nos Barris. O inquérito será encaminhado para a Justiça.