Mesmo inelegível, Bolsonaro fica à frente de Lula em pesquisa para presidente

Levantamento foi realizado entre os dias 18 e 22 de março com 2.024 eleitores.

Um levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 18 e 22 de março, a pedido do partido Progressistas (PP), apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria numericamente à frente do presidente Lula (PT) na disputa de uma eventual eleição presidencial. O ex-chefe do Executivo aparece com 37,1% do eleitorado, enquanto o petista tem 35,3%.





A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica um empate técnico entre os dois. Além de Bolsonaro e Lula, também aparecem no levantamento o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7,5%; a ministra Simone Tebet (MDB), com 6,1%; e o governador Eduardo Leite (PSDB), com 1,8%.





A pesquisa aponta que Bolsonaro venceria Lula até mesmo fora da margem de erro em alguns grupos do eleitorado, como homens (42,8% a 33,3%), eleitores de 25 a 34 anos (40,2% a 33,8%), de 35 a 44 anos (40,0% a 32,3%) e de 45 a 59 anos (40,6% a 31,6%), além dos votantes com ensino médio (41,9% a 32,3%) ou ensino superior (37,4% a 31,7%).





Apesar de ser cogitado no levantamento, Bolsonaro está proibido atualmente de disputar o próximo pleito presidencial por ter sido declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em ações por suposto abuso de poder político em dois episódios em 2022: a reunião no Palácio do Alvorada com embaixadores e os eventos oficiais do Bicentenário da Independência.





SOBRE A PESQUISA

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.024 eleitores em 162 municípios de 26 estados e do Distrito Federal. Os primeiros resultados tinham sido divulgados pelo senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, partido que encomendou a pesquisa.





Fonte: Pleno News