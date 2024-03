Garota de programa é presa com mais de 15 kg de supermaconha em ônibus que saiu de Fortaleza para Teresina

A jovem de 20 anos disse aos policiais que era garota de programa e estava trabalhando como "mula" no transporte de entorpecentes.

Uma mulher identificada pelas iniciais G. C. de S., 20 anos, foi presa por policiais do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) com cerca de 15 kg de Skunk ("supermaconha"). Ela estava em um ônibus de viagem chegando a Teresina e disse ser garota de programa.





Conforme o Denarc, a apreensão e prisão aconteceram em uma fiscalização de rotina, que tem sido feita pelos policiais a veículos de viagens. Segundo o delegado Samuel Silveira, coordenador do Departamento, o foco é coibir a utilização do estado do Piauí como rota de tráfico que tem partido principalmente do Norte do país. Neste caso, a droga foi encontrada no bagageiro de um ônibus que saiu de Fortaleza (CE) com destino a Teresina.





Durante a fiscalização com uso de cães, um dos animais localizou a droga em uma mala. Quando o objeto foi aberto, os policiais encontraram cerca de 15 kg do entorpecente conhecido como "skunk" ou "skank". Produzida a partir de uma modificação genética da mesma planta da qual se extrai a maconha, a droga é uma variação mais potente, sendo chamada também de "supermaconha". Depois de identificar a mulher responsável pela mala, ela chegou a mostrar uma identidade falsa aos policiais, conforme o delegado Jarbas Lima, do Denarc. Depois, contudo, apresentou documento original.





Segundo a polícia, em seu relato, ela disse que trabalha como garota de programa e estaria atuando como "mula" (fazendo o transporte da droga para traficantes) para levar o "skunk" de Fortaleza para Teresina. A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhada ao sistema prisional.





Via Fala Piauí