Sob Governo Lula, Grupo Globo encerrou 2023 com lucro de R$ 838,7 milhões

A Globo Comunicação e Participações reportou um lucro líquido de R$ 838,7 milhões em 2023, marcando uma queda de 33% em relação ao ano anterior, quando o lucro alcançou R$ 1,25 bilhão. Em contrapartida, a emissora conseguiu manter sua receita líquida de vendas, publicidade e serviços no patamar de R$ 15,1 bilhões, equivalente ao registrado em 2022.





Em entrevista concedida ao Valor Econômico nesta quinta-feira (28), Manuel Belmar, diretor de finanças da Globo, atribuiu a redução do lucro à ausência de eventos não recorrentes que impulsionaram os números em 2022, como a venda da gravadora Som Livre. Apesar disso, Belmar enfatizou a sólida performance da empresa em receitas de publicidade e conteúdo, além de uma eficaz gestão de custos que resultou em uma redução de 11% nas despesas em 2023.





O Ebtida da companhia retornou aos níveis observados antes da pandemia, atingindo R$ 1,239 bilhão, enquanto a margem bruta viu um incremento para 48%. Ao final de dezembro de 2023, a Globo reportou um caixa de R$ 14,2 bilhões, contrastando com uma dívida líquida de R$ 5,1 bilhões.





O setor de publicidade da Globo experimentou um crescimento de 2% em relação a 2022, apesar de uma queda de 6% nas receitas de conteúdo. Belmar destacou o otimismo para o futuro, citando as reformas em andamento, a diminuição do desemprego e a recuperação da renda no Brasil como fatores que podem favorecer as perspectivas da empresa.





(Hora Brasília)