Mulher é agredida com tapas, socos e tem parte do cabelo cortado pelo marido

Uma mulher de 33 anos foi agredida e teve parte do cabelo cortado pelo marido, em São José do Rio Preto (SP). O caso aconteceu na sexta-feira (15), mas foi comunicado à polícia no domingo (17).



Segundo o boletim de ocorrência, eles têm um filho e são casados, mas estão em processo de separação. Por isso, a mulher foi até a casa da sogra para pegar a pensão da criança e, quando chegou ao local, o suspeito a abordou e a ameaçou com uma faca.

Em seguida, o homem invadiu o carro da vítima e a agrediu com tapas e socos no rosto. A mulher desmaiou e o agressor cortou parte do cabelo dela com a faca.

A vítima foi socorrida pela família e solicitou medida protetiva para ela e para o filho. O agressor fugiu e não foi localizado. O caso é investigado pela polícia.

G1