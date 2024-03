Queda brusca nas redes sociais vira tema de reunião ministerial do Governo Lula

Um dos temas principais da reunião ministerial que acontece nesta segunda-feira (18), com o alto escalão do Governo Lula, é a melhoria das redes sociais. Atualmente, o perfil @Lulaoficial no Instagram teve uma queda de 24 mil seguidores nos últimos 30 dias, reduzindo seu total para 13,1 milhões, conforme dados da Instrack. Em contrapartida, Jair Bolsonaro, mesmo enfrentando investigações da Polícia Federal, viu sua base de seguidores aumentar em 134 mil, alcançando 25,6 milhões de usuários, impulsionado por eventos recentes como o ato na Paulista e visitas a várias cidades no Rio da Janeiro.





Diante desse panorama, Janja, a primeira-dama, irá assumir o controle da comunicação digital de Lula, propondo uma nova liderança nas redes sociais do presidente. Para isso, pretende nomear Brunna Rosa, peça-chave na campanha eleitoral de 2022 e atual responsável pela Secretaria de Estratégia e Redes, para gerir as contas pessoais de Lula. Essa decisão, porém, acendeu um “cabo de guerra” com alguns auxiliares do presidente, revelando tensões internas. Brubba, que já administra os perfis oficiais do governo, conta com a confiança de Janja, mas tem muita resistência de outros membros da equipe.





(Hora Brasília)