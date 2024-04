Robô que poderá transformar a construção civil vira ameaça para pedreiros

A construção autônoma, anteriormente vista como algo quase irreal e tão raro quanto uma ideia de ficção científica, tornou-se uma realidade tangível na indústria da construção. O impulso dessa transformação? Um robô capaz de colocar até 500 tijolos por hora, redefinindo as expectativas sobre o tempo necessário para erguer um edifício. As informações são do Click Petróleo e Gás.





Essa inovação tecnológica está revolucionando a construção civil através da automação dos processos construtivos, incorporando robôs, veículos de navegação autônoma e tecnologias de impressão 3D.





Novos sistemas avançados são capazes de operar com pouca ou nenhuma supervisão humana, aumentando a produtividade, melhorando a qualidade e reforçando a segurança nos canteiros de obras. Um exemplo notável dessa tecnologia é o robô Hadrian X, desenvolvido pela empresa australiana FBR.





Hadrian X: Transformando a construção civil com Inteligência Artificial





Criado pela FBR, uma empresa australiana pioneira em tecnologia de construção, o Hadrian X é um robô autônomo que marca um avanço significativo na automação da construção. Equipado com inteligência artificial e tecnologia de visão computacional, este robô é especializado em assentar tijolos e blocos com extrema precisão.





O Hadrian X apresenta um braço robótico avançado montado sobre esteiras, permitindo sua movimentação flexível pelo canteiro de obras. Esse braço, que pode se estender até 12 metros de altura, possui uma pinça especial que manuseia tanto tijolos quanto blocos de concreto com habilidade.





Usando tecnologia de visão computacional, o Hadrian X analisa o ambiente de construção, cria um modelo 3D do local e, com base nesses dados, posiciona cada tijolo com precisão milimétrica de acordo com o plano de construção. Uma vez programado, o robô opera de forma totalmente autônoma, podendo trabalhar sem parar, dia e noite, colocando até 500 tijolos por hora — uma produtividade que pode substituir o trabalho de 3 a 5 pedreiros.





Submetido a testes rigorosos em condições reais de trabalho para garantir sua eficácia, o Hadrian X tem sido continuamente aprimorado pelos engenheiros da FBR com base em feedback direto do campo, resultando em um modelo altamente sofisticado, preciso e eficiente na automação das tarefas de construção.





Como a revolução da construção autônoma vai impactar nossas cidades?





A construção autônoma está redefinindo a paisagem urbana com suas vantagens substanciais sobre os métodos tradicionais. Eficiência e produtividade são suas principais características, como demonstrado pelo robô Hadrian X, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo uma colocação rápida e precisa de tijolos.





A precisão é outra vantagem significativa proporcionada pela automação. Equipados com sistemas avançados de visão computacional e posicionamento preciso, robôs como o Hadrian X instalam cada tijolo com uma precisão milimétrica, resultando em construções de qualidade superior.





Além disso, a segurança nos locais de construção é grandemente aprimorada com o uso de robôs em tarefas consideradas de alto risco. Isso não apenas previne acidentes, mas também promove uma construção mais segura e eficiente. A automação também contribui para uma maior eficiência energética, impactando positivamente o meio ambiente.





Essa revolução na construção, antes vista como parte de um futuro distante, agora é uma realidade concreta. O robô de construção, como o Hadrian X, está aqui para transformar o setor de maneira duradoura.