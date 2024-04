URGENTE: Natália Schincariol entrega à polícia provas de abusos cometidos por filho de Lula

A médica Natália Schincariol, ex-parceira de Luis Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente Lula, entregou à polícia evidências que, segundo ela, revelam os abusos sofridos durante o relacionamento.





Em uma entrevista ao Radar no dia 2 de abril, Natália compartilhou detalhes da experiência vivida durante o relacionamento com o filho do presidente.





“Depois da infidelidade, quando ele ficou pedindo para voltar e eu não voltei. Foi aí que atacou a ira dele, porque ele tem aquele ego do filho do presidente. ‘Como assim? Ninguém fala não pra mim. Como você não vai voltar comigo? Como você tá falando pra mim que não vai me perdoar? Como você está pedindo para eu sair de casa? Foi aí que ele ficou totalmente irado. Aí começou a me chamar de puta, vagabunda, colocar presente de mulher em cima da mesa. Aí começaram todas as provocações. Do tipo: ‘você não vai me perdoar, então aguente’”, relata Natália.





“E ele falava aquelas coisas do pai dele: ‘se você pedir uma medida protetiva, sua vida vai acabar. Meu pai liga na hora para o juiz’”, acrescenta Natália.





(Terra Brasil Notícias)