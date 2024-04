Ação conjunta resulta na captura de chefe de grupo criminoso em Sobral

Dando continuidade aos trabalhos de combate aos crimes no município de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizaram, na tarde desta quinta-feira (11), a prisão de um homem, suspeito de chefiar um grupo criminoso atuante no bairro Pintor Lemos.





A investigação foi coordenada pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO), da PCCE, e contou com apoio de equipes da Delegacia Regional de Sobral e da PMCE. As investigações iniciaram após o núcleo especializado receber informações sobre ameaças veiculadas nas redes sociais do suspeito, direcionadas a integrantes de um coletivo criminoso rival.





Segundo investigações policiais, o suspeito, de 30 anos, com passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e ato libidinoso contra menor, é apontado como chefe de um grupo criminoso responsável por crimes registrados no município. Durante as diligências, o homem foi capturado e três celulares, que serão utilizados para subsidiar novas investigações policiais, foram apreendidos no bairro Sumaré.





O alvo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime de organização criminosa e, em seguida, colocado à disposição da Justiça. Esta é a 14ª prisão do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO).