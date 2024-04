Elon Musk afirma que recursos do X à Justiça do Brasil são uma “farsa”

O empresário Elon Musk disse nesta 6ª feira (12.abr.2024) que o processo de apelação do X (antigo Twitter) à Justiça do Brasil é uma “farsa”. O bilionário comentou uma publicação na própria rede social que afirma que os recursos do X no país não têm respostas das autoridades brasileiras. Musk é dono da plataforma desde 2023. A publicação compartilhada por Musk diz que “o X Brasil entrou com muitos recursos, alguns dos quais estão pendentes há mais de 1 ano” e que existiriam ao menos 42 casos sem resposta judicial, além de 3 pedidos de esclarecimento.





O perfil de assuntos governamentais do X publicou também nesta 6ª feira que o X Brasil protocolou “muitos recursos” e que muitos deles estão pendentes há mais de um ano. “Pedimos que o tribunal ouça esses recursos e respeite o devido processo legal”, diz o X.









MUSK X MORAES





O bilionário tem feito críticas constantes à Justiça brasileira desde o final de semana. A maioria tem como alvo o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Musk já chamou o ministro de “ditador”, pediu pela sua deposição, o acusou de “trair o povo brasileiro e a Constituição” e disse que ele tinha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “em uma coleira”.





Em resposta, Moraes incluiu Musk no inquérito das milícias digitais e afirmou que “alienígenas” estariam agora descobrindo a reação do Poder Judiciário brasileiro à atuação de grupos que atuam contra a democracia.





As críticas de Musk vieram na sequência de acusações feitas pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger em 3 de abril. Segundo Shellenberger, o ministro tem “liderado um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”.





Ele foi o responsável por divulgar na 4ª feira (3.abr) e-mails trocados entre representantes do X (ex-Twitter) do Brasil e dos Estados Unidos de 2020 a 2022, antes de Elon Musk comprar a empresa. Os funcionários relatavam pedidos repetidos da Justiça e do Congresso brasileiro para que a plataforma revelasse dados pessoais de perfis na rede social. A empresa teria recusado parte das determinações. Leia o conteúdo completo aqui. Em entrevista ao Poder360 na 3ª feira (9.abr), o jornalista norte-americano afirmou que publicaria mais arquivos sobre o caso.





(Folha do Estado)