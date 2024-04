Cantor e tio são suspeitos de matar entregador no Piauí

A Polícia Civil do Piauí procura dois suspeitos de matar o entregador Valdenilson Sousa de Oliveira, 39, durante uma briga de trânsito em março deste ano na PI-112, na zona rural do município de União, a 64 km de Teresina. Valdenilson foi morto com um tiro no rosto quando conduzia o veículo na estrada no Piauí.





Os suspeitos são o cantor Jhonata Araújo Costa, 22; e o seu tio e empresário Josimar Antônio Costa, 45. Os dois são considerados foragido da Justiça. Segundo o delegado Natan Cardoso, titular da Delegacia da União, a investigação identificou o veículo usado no crime e em seguida os supostos autores do homicídio em União.





“Cumprimos três mandados de busca e apreensão, ocasião na qual foram apreendidas duas pistolas nove milímetros e vasta quantidade de munição. As investigações seguem em andamento, novas pessoas serão ouvidas antes de concluir o inquérito policial”, disse o delegado Natan Cardoso.





A Polícia Civil aponta uma briga de trânsito como a principal linha de investigação. “O veículo dos autores trancou o veículo da vítima e aí eles desembarcaram e houve esse disparo que veio a tirar a vida da vítima”, completou o delegado Natan Cardoso.





O delegado conclamou por informações que possam levar ao paradeiro de Josimar Antônio Costa e Jhonata Araújo Costa, tendo o anonimato garantido, através do número 86. 99426-0167.





