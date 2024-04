Concurso da Polícia Penal: mais de 14 mil inscritos no Piauí

O concurso público para a Polícia Penal do Piauí registrou 14.015 candidatos inscritos, segundo informações do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe).





São 200 vagas imediatas, sendo 130 vagas para ampla concorrência, 50 para pessoas negras ou pardas e 20 vagas para pessoas com deficiência. O certame ainda prevê mais 200 vagas para cadastro de reserva.





A primeira etapa é a prova escrita e dissertativa, que acontece no dia 28 de abril. As demais etapas compreendem exames de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.





Após conclusão de todas as etapas, os aprovados realizam o curso de formação de Polícia Penal com carga horária mínima de 300h/a na Academia de Polícia Penal do Estado do Piauí (Acadepen/PI), um requisito indispensável para a nomeação ao cargo.





Para o cargo, é exigida a formação em curso superior completo em qualquer área. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e no máximo 45 anos na data da inscrição do concurso público.





A jornada de trabalho é integral, de 44h semanais, com duração diária e escala de trabalho fixadas em lei. O ingresso ocorre na 3ª classe, referência inicial do cargo, com subsídio correspondente a R$ 6.496,73, além de vantagens devidas pelo efetivo desempenho do cargo.





