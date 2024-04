Cid e Camilo em campo por PSB-PT em Sobral

O senador Cid Gomes (PSB) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), têm conduzido pessoalmente tratativas para unir PSB e PT na eleição deste ano em Sobral, berço político do clã Ferreira Gomes. Desde o início do ano, tem se aprofundado racha entre o prefeito Ivo Gomes (PSB) e a vice Christianne Coelho (PT), que tenta sair candidata. Articulações entre Cid e Camilo, que contam também com o deputado José Guimarães (PT), tentam construir consenso que mantenha os partidos na mesma chapa.





“Está tendo um esforço, e acredito que vai dar certo. Nossa convivência com o PT sempre foi muito harmônica, inclusive alternando a cabeça de chapa”, diz Lia Gomes (PDT), que confirma as tratativas. Nos últimos dias, nome da ex-governadora Izolda Cela (PSB) tem crescido como possível “nome de consenso” entre as siglas.





Líder do “blocão” do PT na Alece, De Assis Diniz (PT) também confirma o envolvimento dos líderes e prega “necessidade” de união em Sobral, minimizando ato recente de Ivo que exonerou pessoas ligadas à vice na gestão.





“Claro que somos solidários à nossa querida Christianne. Da forma como foi tratada, foi desrespeitoso. Mas, quando você olha o que é estratégico, não dá para perder que o fundamental para o Estado é a aliança PT e PSB”, diz





Em entrevista ao jornalista João Paulo Biage, da sucursal do jornal O Povo, em Brasília, Izolda disse que irá se desincompatibilizar do cargo de secretária executiva do MEC, afirmando que a candidatura em Sobral “é uma possibilidade”.





Por Carlos Mazza, n’O Povo