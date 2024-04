Prefeitura de Sobral autoriza construção de Centro de Educação Infantil no bairro Cohab II

A Prefeitura de Sobral, por meio das secretarias da Infraestrutura (Seinfra) e da Educação (SME), autorizou o início da obra para a construção de um novo Centro de Educação Infantil (CEI), no bairro Cohab II. O CEI será construído em uma área de 812,74 m² e conta com um investimento de R$ 2.216.923,58, com recursos oriundos do tesouro municipal e federal.





“O novo e importante equipamento terá oito salas, incluindo berçário e lactário. O Centro proporcionará experiências de aprendizagem que possibilitam o desenvolvimento de ações de solidariedade e compromisso com a sociedade desde a infância”, afirma o secretário da Educação, Herbert Lima.





O CEI do bairro Cohab II contará também com dormitório, sala multifuncional, refeitório, cantina e outros espaços. “Essa semana estamos autorizando o início da construção de várias obras, e essa é também muito importante, pois firma mais um compromisso da gestão do prefeito Ivo Gomes com a educação das nossas crianças”, pontuou o secretário da Infraestrutura de Sobral, David Bastos.





Essa ação faz parte do compromisso do prefeito Ivo Gomes em universalizar a oferta do ensino integral em todas as escolas do município, além de possibilitar espaços seguros e saudáveis para os estudantes.





Via Sobral em Revista